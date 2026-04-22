В Астане учредили Международный день Аральского моря

Саммит лидеров стран, учредивших Международный фонд спасения Арала завершился подписанием ряда документов.
Главы государств — участники саммита подписали следующие документы.
- Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала»;
- Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья»;
- Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «Об избрании президента Международного фонда спасения Арала»;
- Астанинское заявление глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.