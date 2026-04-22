В Астане учредили Международный день Аральского моря

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Международный день Аральского моря учредили на саммите в Астане — его будут отмечать 26 марта.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Саммит лидеров стран, учредивших Международный фонд спасения Арала завершился подписанием ряда документов.

Главы государств — участники саммита подписали следующие документы.

  • Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «О ходе председательства Республики Казахстан в Международном фонде спасения Арала»;
  • Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «Об объявлении 26 марта международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья»;
  • Решение глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала «Об избрании президента Международного фонда спасения Арала»;
  • Астанинское заявление глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.