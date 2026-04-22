Афины подтвердили нападение на греческое судно в Ормузском проливе

Греческое судно подверглось нападению вблизи Ормузского пролива. Об этом заявил CNN министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис.
«Я могу подтвердить, что греческое грузовое судно подверглось нападению, но я не могу подтвердить, что оно было захвачено иранцами», — заявил он.
По его словам, судно, принадлежащее Греции, шло под флагом Либерии: «Мы разослали общее предупреждение всем судам, принадлежащим Греции, с призывом проявлять максимальную осмотрительность, сдержанность и избегать пересечения пролива».
Reuters сегодня, 22 апреля, сообщал, что Иран захватил два контейнеровоза, которые пытались выйти из Персидского залива. Корпус стражей исламской революции заявил о захвате судна MSC Francesca, шедшего под флагом Панамы, и Epaminondas под флагом Либерии.
КСИР обвинил суда в том, что они попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, отключив навигационные системы.
Reuters пишет, что контейнеровоз Epaminondas сообщил об атаке на судно примерно в 27,7 км от Омана. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об обстреле судна катером КСИР.
«Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизился катер Корпуса стражей исламской революции, не выходя на связь по радиоканалу VHF, после чего открыл огонь. В результате обстрела мостик получил серьезные повреждения», — говорилось в сообщении.
Греческая компания-оператор Technomar Shipping Inc. отказалась от комментариев. По данным греческой береговой охраны, экипаж судна Epaminondas состоит из 21 человека, включая украинцев и филиппинцев. Береговая охрана не смогла подтвердить факт захвата судна. По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз с таким названием шел под флагом Либерии и сейчас находится у берегов Ирана.
Тегеран возобновил военный контроль за Ормузским проливом из-за блокады США, введенной на фоне режима прекращения огня.
