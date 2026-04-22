Афины подтвердили нападение на греческое судно в Ормузском проливе

МИД Греции подтвердил нападение на свое судно в Ормузском проливе. Он не стал подтверждать, что контейнеровоз мог быть захвачен КСИР.

Источник: РБК

Греческое судно подверглось нападению вблизи Ормузского пролива. Об этом заявил CNN министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис.

«Я могу подтвердить, что греческое грузовое судно подверглось нападению, но я не могу подтвердить, что оно было захвачено иранцами», — заявил он.

По его словам, судно, принадлежащее Греции, шло под флагом Либерии: «Мы разослали общее предупреждение всем судам, принадлежащим Греции, с призывом проявлять максимальную осмотрительность, сдержанность и избегать пересечения пролива».

Reuters сегодня, 22 апреля, сообщал, что Иран захватил два контейнеровоза, которые пытались выйти из Персидского залива. Корпус стражей исламской революции заявил о захвате судна MSC Francesca, шедшего под флагом Панамы, и Epaminondas под флагом Либерии.

КСИР обвинил суда в том, что они попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, отключив навигационные системы.

Reuters пишет, что контейнеровоз Epaminondas сообщил об атаке на судно примерно в 27,7 км от Омана. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об обстреле судна катером КСИР.

«Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизился катер Корпуса стражей исламской революции, не выходя на связь по радиоканалу VHF, после чего открыл огонь. В результате обстрела мостик получил серьезные повреждения», — говорилось в сообщении.

Греческая компания-оператор Technomar Shipping Inc. отказалась от комментариев. По данным греческой береговой охраны, экипаж судна Epaminondas состоит из 21 человека, включая украинцев и филиппинцев. Береговая охрана не смогла подтвердить факт захвата судна. По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз с таким названием шел под флагом Либерии и сейчас находится у берегов Ирана.

Тегеран возобновил военный контроль за Ормузским проливом из-за блокады США, введенной на фоне режима прекращения огня.

Узнать больше по теме
Либерия: уникальное государство на западе Африки
История Либерии тесно связана с США и рабами: само название страны отдает дань уважения процессу освобождения темнокожих в Штатах. В материале изучаем государство с разных сторон: от географии и ключевых характеристик до исторического пути и малоизвестных фактов, формирующих современный облик.
Читать дальше