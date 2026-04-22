Дюмин перечислил направления, формирующие культурный код России

В Москве 22 апреля прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». На нем был дан старт подготовке к заседанию Государственного совета, которое состоится в объявленный президентом Год единства народов России и будет посвящено сохранению историко-культурного наследия страны.
В заседании приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, председатель комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, министр культуры Ольга Любимова, а также представители администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, регионов, учреждений культуры и науки.
Алексей Дюмин подчеркнул, что тема сохранения наследия неразрывно связана с укреплением традиционных ценностей и защитой самобытности народов России. Он отметил, что комиссия определила ключевые направления работы: сохранение объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального и нематериального наследия (народные промыслы, обряды, обычаи), а также сохранение исторической памяти.
«Все это в совокупности формирует культурный код России», — заявил он.
Михаил Развожаев доложил о планах подготовки к Госсовету, отметив необходимость совершенствования законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и решения проблемы нехватки профессиональных реставраторов. Ольга Любимова, в свою очередь, рассказала о задачах министерства по сохранению культурного суверенитета страны и укреплению традиционных ценностей, поблагодарив участников заседания за поддержку культурной повестки.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».