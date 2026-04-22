Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики

Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание в формате видеоконференции.
Ключевыми темами обсуждения станут развитие Арктической зоны и функционирование Трансарктического транспортного коридора, сообщили в Кремле.
С докладами на встрече выступят:
• вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев;
• вице-премьер Виталий Савельев;
• гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев;
• губернатор Мурманской области и глава комиссии Госсовета по вопросам Севморпути и Арктики Андрей Чибис.
Путин ранее заявлял о необходимости «последовательно усиливать позиции России в Арктике» и реализовывать логистический потенциал страны, включая развитие Трансарктического транспортного коридора — от Санкт-Петербурга до Владивостока.
«Арктический» нацпроект направлен на экономическое освоение региона, развитие Северного морского пути (СМП), повышение качества жизни местных жителей и защиту экосистемы. Ключевые цели также включают рост экспорта ресурсов, создание новых рабочих мест и модернизацию инфраструктуры.
Единой границы у Арктики нет. Территорию делят восемь государств: Россия, Канада, США, Дания (через Гренландию), Норвегия (как основные претенденты на шельф), а также Финляндия, Швеция и Исландия.
