Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию Арктики

Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание в формате видеоконференции.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание в формате видеоконференции.

Ключевыми темами обсуждения станут развитие Арктической зоны и функционирование Трансарктического транспортного коридора, сообщили в Кремле.

С докладами на встрече выступят:

• вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев;

• вице-премьер Виталий Савельев;

• гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев;

• губернатор Мурманской области и глава комиссии Госсовета по вопросам Севморпути и Арктики Андрей Чибис.

Путин ранее заявлял о необходимости «последовательно усиливать позиции России в Арктике» и реализовывать логистический потенциал страны, включая развитие Трансарктического транспортного коридора — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Арктический» нацпроект направлен на экономическое освоение региона, развитие Северного морского пути (СМП), повышение качества жизни местных жителей и защиту экосистемы. Ключевые цели также включают рост экспорта ресурсов, создание новых рабочих мест и модернизацию инфраструктуры.

Единой границы у Арктики нет. Территорию делят восемь государств: Россия, Канада, США, Дания (через Гренландию), Норвегия (как основные претенденты на шельф), а также Финляндия, Швеция и Исландия.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше