США внедрили украинскую систему против дронов на базе в Саудовской Аравии

Зеленский ранее выражал готовность помочь странам Ближнего Востока, но настаивал на необходимости сбалансировать эти просьбы с потребностями Киева. При этом он не исключал трудности в получении ракет и систем ПВО в связи с операцией США и Израиля против Ирана. Кроме того, Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, и дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой.