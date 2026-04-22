Несколько человек пострадали при атаке ЦАХАЛ на Тир на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на расположенный на юге Ливана город Тир, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило ливанское агентство NNA.

Источник: Reuters

«Город Тир был атакован израильской стороной. Представитель “Национального медиаагентства” [Ливана] сообщил о пострадавших», — говорится в тексте.

В настоящее время на место трагедии выдвинулись машины скорой помощи в сопровождении представителей армии. Какое именно оружие использовал Тель-Авив не уточняется. Спустя время появилась информация, что целью ЦАХАЛ стал автомобиль.

Ливанский телеканал Al Mayadeen 19 апреля поделился с «Известиями» кадрами последствий от масштабных ударов Израиля по городу Набатия, который также находится на юге страны. Отмечалось, что невзирая на разрушения, местные жители сохраняют волю к жизни.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, которые были опубликованы 16 апреля, общее число погибших от действий ЦАХАЛ в Ливане достигло 2196 человек.

Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше