TWZ сообщил, что США впервые за 38 лет применили палубные пушки в Иране

Американские военные при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska использовали палубную пушку — это первый случай использования палубных орудий США против морских целей за последние 38 лет. Об этом пишет The War Zone со ссылкой на чиновника ВМС США.
19 апреля эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance применил 5-дюймовую пушку МК-45 против Touska.
«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел 18 апреля 1988 года во время операции “Богомол”, — сказал чиновник.
Палубные орудия — артиллерийские системы, установленные открыто на палубе боевого корабля или подводной лодки, а не скрытые внутри башен. Во время операции «Богомол» в ходе ирано-иракской войны (также известна как Первая война в заливе) в ответ на подрыв эсминца USS Samuel B. Roberts на иранской мине (несмотря на огромную пробоину, корабль не затонул) американская группа вступила в прямой бой с иранским фрегатом IRIS Joshan. После применения ракетного вооружения, иранское судно было добито артиллерийским обстрелом.
В течение примерно восьми часов Иран тогда потерял фрегат, ракетный катер, скоростные лодки и платформы, с американской стороны единственной потерей стал вертолет AH-1, оба члена экипажа погибли. Операция вошла в историю как крупнейшая морская операция ВМС США со времен Второй мировой войны.
20 апреля — за день до окончания перемирия между США и Ираном — президент Дональд Трамп сообщил, что американские военные атаковали грузовое судно Touska под иранским флагом в Ормузском проливе. Судну приказали сменить курс, однако экипаж не подчинился. МИД Ирана назвал случившееся нарушением режима прекращения огня.
