TWZ сообщил, что США впервые за 38 лет применили палубные пушки в Иране

Палубные орудия — артиллерийские системы, установленные открыто на палубе боевого корабля или подводной лодки, а не скрытые внутри башен. Во время операции «Богомол» в ходе ирано-иракской войны (также известна как Первая война в заливе) в ответ на подрыв эсминца USS Samuel B. Roberts на иранской мине (несмотря на огромную пробоину, корабль не затонул) американская группа вступила в прямой бой с иранским фрегатом IRIS Joshan. После применения ракетного вооружения, иранское судно было добито артиллерийским обстрелом.