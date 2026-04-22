Великобритания призвала частные компании вместе бороться с киберугрозами

Великобритании следует готовиться к росту числа кибератак, связанных с враждебными государствами, заявил глава британского Национального центра по кибербезопасности Ричард Хорн, передает Reuters. Согласно изданию, британское правительство призвало технологические компании помочь в создании систем защиты на основе искусственного интеллекта.
По информации Хорна, возглавляемая им организация, входящая в состав британской спецслужбы GCHQ (Центр правительственной связи), в среднем занимается четырьмя значимыми для страны киберинцидентами в неделю, и наиболее разрушительные все чаще связаны с иностранными правительствами, а не с криминальными группировками. Большинство наиболее серьезных взломов и атак происходят «прямо или косвенно» по вине других государств, в том числе Китая, Ирана и России, заявил Хорн на конференции CYBERUK в Глазго.
«Если бы мы оказались в зоне конфликта или вблизи нее, Великобритания, скорее всего, столкнулась бы с масштабными атаками хактивистов», — цитирует Хорна Reuters.
Он отметил, что развитие искусственного интеллекта, как ожидается, ускорит проведение кибератак за счет более быстрого выявления уязвимостей, хотя эта технология открывает и возможности для укрепления киберзащиты.
Согласно Reuters, на той же конференции министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис призвал ведущие компании в сфере искусственного интеллекта сотрудничать с правительством при создании средств киберобороны на основе ИИ для защиты критически важной инфраструктуры. Он предложил компаниям подписать добровольное соглашение о киберустойчивости и объявил о выделении 90 миллионов фунтов стерлингов ($122 млн) в качестве дополнительных инвестиций на три года для укрепления кибербезопасности, в том числе для поддержки малого и среднего бизнеса.
В январе The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Китай на протяжении нескольких лет взламывал мобильные телефоны высокопоставленных чиновников в правительственных резиденциях на Даунинг-стрит в Лондоне. По данным издания, атаки проводились с 2021 по 2024 год и затронули ближайших помощников бывших британских премьер-министров Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.
