Великобритания призвала частные компании вместе бороться с киберугрозами

По информации Хорна, возглавляемая им организация, входящая в состав британской спецслужбы GCHQ (Центр правительственной связи), в среднем занимается четырьмя значимыми для страны киберинцидентами в неделю, и наиболее разрушительные все чаще связаны с иностранными правительствами, а не с криминальными группировками. Большинство наиболее серьезных взломов и атак происходят «прямо или косвенно» по вине других государств, в том числе Китая, Ирана и России, заявил Хорн на конференции CYBERUK в Глазго.