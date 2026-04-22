Бессент оценил заявления о $14 млрд доходов России от смягчения санкций

Глава Минфина США Скотт Бессент опроверг предположения, согласно которым дополнительные доходы России достигли $14 млрд доходов от взлета цен на нефть и смягчения американских санкций. Трансляцию его выступления в сенате вел C-Span.
«Я категорически не согласен», — ответил он на соответствующий вопрос сенатора Кристофера Кунса.
Бессент подчеркнул, что Министерство финансов смогло обеспечить выход на рынок более 250 млн барр. нефти. По его словам, если бы Вашингтон временно не отменил санкции против России, то цены могли бы вырасти до $150 за баррель по сравнению с нынешней стоимостью $100.
«Американскому потребителю стало лучше [от смягчения санкций]», — заключил Бессент.
Ранее он сравнивал смягчение мер против России с предотвращением конца света.
12 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые были уже погружены на суда. Лицензия действовала до 11 апреля. 17 апреля Министерство финансов США выпустило новую генеральную лицензию, разрешающую до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов.
Вашингтон продлил лицензию на продажу российской нефти после встречи G20 в столице США, где банкиры со всего мира просили сохранить низкие цены на энергоносители, объяснял глава американского Минэнерго Крис Райт.
Мировые цены на нефть выросли на фоне американо-израильской операции в Иране и ограничения Тегераном судоходства по Ормузскому проливу. В частности, это привело к увеличению стоимости российской нефти Urals, а также цен на сжиженный природный газ, алюминий и другие сырьевые продукты, писал Bloomberg.
В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли почти вдвое по сравнению с февралем и составили около $19 млрд, писал Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.
В Кремле подтвердили, что Россия получила «некоторый скромный прирост» нефтяных доходов в связи с ближневосточным конфликтом. Там подчеркнули, что прирост не стал жизненно важным как для российского бюджета, так и для экономики страны в целом.
