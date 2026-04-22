Украина получит €600 млн от Евросоюза и Европейского инвестбанка

€450 млн из этой суммы выделил ЕИБ на восстановление украинской инфраструктуры. Еще €150 млн предоставит Евросоюз в виде дополнительных грантов и технической помощи. Средства направлены в рамках программы Ukraine Facility, которая предполагает выделение Киеву около €50 млрд на 2024−2027 годы через государственные и частные инвестиции. В 2025 году по этой программе Украина уже получила €2 млрд.