Украина получит €600 млн от Евросоюза и Европейского инвестбанка

Европейский союз и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили о предоставлении Украине нового пакета финансовой помощи в размере €600 млн. Об этом сообщила пресс-служба Европейской дипломатической службы.
€450 млн из этой суммы выделил ЕИБ на восстановление украинской инфраструктуры. Еще €150 млн предоставит Евросоюз в виде дополнительных грантов и технической помощи. Средства направлены в рамках программы Ukraine Facility, которая предполагает выделение Киеву около €50 млрд на 2024−2027 годы через государственные и частные инвестиции. В 2025 году по этой программе Украина уже получила €2 млрд.
Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что планы предоставления Украине части европейского кредита на €90 млрд отложены на вторую половину 2026 года.
Еврокомиссия заявляла, что получить первые деньги в рамках кредита Киев может уже в начале апреля. Согласно предложению Еврокомиссии, планировалось до 31 декабря 2026 года предоставить Украине €45 млрд, оставшаяся часть пакета на €90 млрд рассчитана на 2027 год.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».