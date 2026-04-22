WSJ назвала страну, которой США прекратили поставлять доллары из-за Ирана

Решение, по информации WSJ, последовало после нескольких недель атак проиранских ополченцев на американские объекты в Ираке и соседних странах в знак поддержки Тегерана. Администрация Дональда Трампа также отреагировала на попытки Ирана сохранить влияние в Багдаде в момент формирования нового иракского правительства. Как пишет The New York Times, Вашингтон требует, чтобы правительство Багдада ликвидировало поддерживаемых Ираном иракских ополченцев, которые в последнее время нападают на американцев и американские объекты там.