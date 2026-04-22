WSJ назвала страну, которой США прекратили поставлять доллары из-за Ирана

США приостановили поставки наличных долларов в Ирак и заморозили программы военного сотрудничества с Багдадом. Блокировка должна заставить иракские власти разоружить проиранские вооруженные формирования, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иракских чиновников.
По данным газеты, Министерство финансов США недавно заблокировало отправку грузовым самолетом почти $500 млн наличными — доходов от продажи иракской нефти, хранившихся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка. По информации издания, это уже вторая партия наличных, задержанная Вашингтоном с начала американо-израильской военной кампании против Ирана в конце февраля, отметили источники.
США также приостановили финансирование ряда программ по подготовке иракских военных и контртеррористических подразделений, указало медиа. При этом ежегодно Федеральная резервная система отправляла в Багдад наличные на сумму до $13 млрд для поддержания экономики, в значительной степени основанной на наличных деньгах.
Решение, по информации WSJ, последовало после нескольких недель атак проиранских ополченцев на американские объекты в Ираке и соседних странах в знак поддержки Тегерана. Администрация Дональда Трампа также отреагировала на попытки Ирана сохранить влияние в Багдаде в момент формирования нового иракского правительства. Как пишет The New York Times, Вашингтон требует, чтобы правительство Багдада ликвидировало поддерживаемых Ираном иракских ополченцев, которые в последнее время нападают на американцев и американские объекты там.
На прошлой неделе командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Каани посетил Багдад и провел встречи с политическими лидерами и командирами вооруженных группировок, стремясь добиться консенсусной кандидатуры на пост премьер-министра, который, согласно иракской традиции, должен быть шиитом.
Иракский центральный банк во вторник, не упоминая о блокировке, заверил, что в стране нет дефицита долларов, и банк «удовлетворил все запросы банков и обменных компаний на американскую валюту». Американские чиновники назвали блокировку поставок временной мерой, но не уточнили, каких именно действий ждут от Багдада для ее отмены.
США взяли под контроль управление доходами Ирака от продажи нефти сразу после вторжения 2003 года, разместив десятки миллиардов долларов на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
