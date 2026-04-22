Кобылкин исключил возможность появления нефтяных вышек в заповедниках

Принятие закона об изъятии земель из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не даст возможности размещать на таких территориях нефтяные вышки или другие подобные объекты, заявил глава комитета по экологии Госдумы, бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Сейчас в законопроекте есть норма, которая позволяет изымать участки для строительства на них объектов федерального значения.
«Нефтяная вышка не может быть признана объектом федерального значения. Это особо охраняемая природная территория, там точно не может быть никакой буровой вышки», — подчеркнул Кобылкин.
Он отметил, что в версии законопроекта ко второму чтению появился перечень требований к комиссии, которая будет принимать решение об изъятии. Этот список устанавливает, что она должна учитывать при вынесении решения, и он же является своеобразной страховкой от появления там таких объектов, пояснил он. «Наша задача — навести порядок с точки зрения законодательства, [прописать], что на особо охраняемых территориях можно делать и что нельзя», — заключил глава комитета.
Законопроект разработало Минприроды, он был внесен в Госдуму в декабре 2025 года и принят в первом чтении 18 марта. На этом этапе предлагалось разрешить на территориях заповедников, национальных парков, заказников и других видов ООПТ проводить мероприятия, направленные на обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также на охрану госграницы. Для этого на специально выделенных участках предлагается разрешить размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для обеспечения обороны.
Помимо этого, на особо охраняемых природных территориях планируется узаконить объекты федерального значения при отсутствии иных вариантов их размещения. Под ними предлагается понимать «объекты государственного значения, имеющие существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации». Размещать их можно будет только в исключительных случаях на основании решения правительства. Принимать решение будет специальная комиссия. В состав комиссии федерального значения войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства и ФСБ. Состав комиссии по региональным ООПТ не прописан.
Разрешается исключение земель из состава особо охраняемых природных территорий для размещения на них объектов федерального значения, а также в случае «необратимой полной утраты» особого природоохранного значения из-за природных ЧС.
Законопроектом предусмотрен компенсационный механизм уплаты сборов на развитие особо охраняемых природных территорий тем лицом, которое будет размещать объект.
Как изменился законопроект ко второму чтению.
В среду, 22 апреля, комитет Госдумы по экологии одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, он рекомендован к принятию. По сравнению с первым чтением в законопроекте произошли существенные изменения, в том числе была исключена норма, позволяющая снимать природоохранный статус в случае, если территория необратимо и полностью утратила свое особое природоохранное значение. Ранее ученые и экологи указывали на то, что территория не может необратимо потерять свою ценность, так как природа самостоятельно восстанавливается. Такую возможность оставили только в отношении памятников природы, которыми могут быть, например, отдельное дерево или ручей, утрату которых можно доказать.
Поручение о проработке вопроса об изменениях границ ООПТ сможет давать только президент или глава правительства. Это поручение будет направляться в Минприроды, затем будут готовиться документы для того, чтобы вопрос рассмотрели на специальной комиссии. Свое заключение также будет давать Росприроднадзор. Финальное решение оформляется за подписью премьер-министра.
Комиссию, которая будет рассматривать вопросы о границах федеральных природных территорий, возглавит курирующий вице-премьер (на этапе первого чтения председателем мог быть просто представитель правительства). Кроме того, в ее состав решено включить двух представителей РАН (до этого участие ученых не было предусмотрено).
Также ко второму чтению добавился перечень правил, которыми должна руководствоваться комиссия при принятии решения об изменениях границ заповедных территорий. «К этим требованиям относятся экосистемная, культурная, научная ценность территорий, положительное заключение государственной экологической экспертизы на планируемый федеральный объект, обоснование размещения объекта и прогнозы поступления в бюджет, достижение других социально-экономических показателей», — пояснил Дмитрий Кобылкин.
Кроме того, в законопроекте будет прописано, что комиссия сможет принимать решения только на очном заседании.
Планируется установить возможность участия религиозных организаций традиционных конфессий в работе федеральных и региональных комиссий. Ранее патриарх Кирилл написал об этом письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Какие возражения ученых не были учтены.
Одна из основных норм, вызвавших критику академического и экологического сообществ, — возможность исключать земли из состава ООПТ для размещения на них объектов федерального значения. Экологи ранее утверждали, что четких критериев таких объектов нет и под ними в перспективе можно будет понимать что угодно. Ученые в своем письме президенту Владимиру Путину предлагали создать исчерпывающий перечень таких объектов. Они же считали, что при изъятии земель необходимо будет их компенсировать, включив в состав заповедника или заказника равные по площади (или большие) и природоохранному значению территории.
Однако какой-либо конкретики, касающейся определения объектов федерального значения, в законопроекте не появилось. Был добавлен список требований, которые комиссия должна будет учитывать при вынесении решения. Норма о территориальной компенсации также в итоге вошла в версию законопроекта ко второму чтению.
Еще одним острым вопросом стало предложение исключить из числа территорий, на которых возможно изъятие земель, объекты, признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это, в частности, касается и Байкала, где в конце прошлого года разрешили сплошные рубки.
Однако Минприроды последовательно отклоняло такое предложение. На заседании комитета статс-секретарь — замминистра природных ресурсов Светлана Ходнева пояснила, что было решено, что «соответствует государственным интересам установление единого национального режима принятия решения в тех случаях, когда речь идет об объектах федерального значения».
Всего в комитет поступило 310 поправок, из них было рекомендовано к принятию 159 поправок, к отклонению — 151.