Кобылкин исключил возможность появления нефтяных вышек в заповедниках

В среду, 22 апреля, комитет Госдумы по экологии одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, он рекомендован к принятию. По сравнению с первым чтением в законопроекте произошли существенные изменения, в том числе была исключена норма, позволяющая снимать природоохранный статус в случае, если территория необратимо и полностью утратила свое особое природоохранное значение. Ранее ученые и экологи указывали на то, что территория не может необратимо потерять свою ценность, так как природа самостоятельно восстанавливается. Такую возможность оставили только в отношении памятников природы, которыми могут быть, например, отдельное дерево или ручей, утрату которых можно доказать.