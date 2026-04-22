В Думу внесли три кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека

В Госдуму официально поступили предложения по кандидатурам на должность уполномоченного по правам человека в России. Решение о том, кто займет пост, будет принято в ходе голосования, которое запланировано на май.
Всего выдвинуты три претендента от различных политических фракций, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента:
Артем Прокофьев — депутат, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, выдвинут фракцией КПРФ;
Иван Сухарев — первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, выдвинут фракцией ЛДПР;
Яна Лантратова — глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, выдвинута фракцией «Справедливая Россия». Ее кандидатуру также поддержала «Единая Россия».
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) защищает права граждан при их нарушении должностными лицами. Назначается Госдумой на пять лет не более двух раз подряд. Обладает неприкосновенностью в течение всего срока полномочий.
С 2016 года пост занимает Татьяна Москалькова, ее полномочия подходят к концу в апреле. В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин предложит Москальковой занять другой пост. «Не будем анонсировать сейчас», — сказал он.
