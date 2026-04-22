В Кремле сообщили, что ждут новых визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву

Российские власти надеются, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер продолжат визиты в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Надеемся, что эти поездки (Уиткоффа и Кушнера в Москву. — Ред.) продолжатся», — сказал он.
Накануне о намерении Уиткоффа и Кушнера вновь встретиться с властями России в Москве написала The New York Times со ссылкой на источники, близкие к процессу переговоров.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах американских переговорщиков посетить Киев. Как рассказали источники NYT, Уиткофф и Кушнер готовы встретиться с киевскими властями только в случае прогресса в переговорах. Зеленский отмечал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке «американцы готовы к встрече только в Америке», из-за чего украинским переговорщикам приходится летать в США.
Последняя встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла в Кремле 22 января.
