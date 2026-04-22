Лукашенко заявил, что ездит на мотоцикле Harley-Davidson

Белорусский глава Александр Лукашенко признался, что является поклонником мотоциклов и предпочитает американский Harley-Davidson. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.
Признание прозвучало во время визита лидера государства в Минский аэроклуб ДОСААФ. Там политик пообщался с детьми, занимающимися мотоспортом.
«Молодцы. Я тоже мотоциклист. Но я на “Харлее” езжу», — сказал Лукашенко юным спортсменам.
Причем стоит отметить, что это не первое публичное заявление белорусского президента о мотоциклах. Еще в 2016 году он принял участие в международном байкерском фестивале, приехав на своем Harley-Davidson.
Ранее Александр Лукашенко высказался об отношениях с США. Он предупредил, что диалог с американцами ведется не с целью навредить России и Китаю. По словам политика, какие бы переговоры Запад ни вел с ним, он прекрасно осознает, кто его настоящий союзник.