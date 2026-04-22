Батька-байкер: Лукашенко назвал марку своего любимого мотоцикла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свою страсть к мотоциклам. Во время визита в Минский аэроклуб ДОСААФ он пообщался с юными мотоспортсменами и признался, что сам любит погонять на двух колёсах. Этот момент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале «Пул первого», который считается близким к президентской пресс-службе.