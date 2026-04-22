РКН сообщил об отсутствии ограничений для корпоративных VPN

Роскомнадзор не ограничивает российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия внутри страны, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность», — говорится в сообщении.
В РКН добавили, что 1730 российских компаний уже получили возможность доступа к необходимым им иностранным ресурсам с помощью VPN.
С конца марта Минцифры усилило борьбу с VPN-сервисами. Вскоре Forbes сообщил, что ведомство попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN свыше 15 Гб международного трафика в месяц, а цифровые площадки (в их числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») — ограничить использование клиентам с включенным VPN. Это также подтверждали источники РБК.
В середине апреля источники РБК на телеком-рынке рассказали также, что около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение.
«Ведомости» писали, что телеком-компании уже обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения доплаты — пока операторы технически не готовы взимать ее.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».