В Курской области мужчина получил тяжелое ранение при атаке БПЛА

Мирный житель получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ на автомобиль в приграничном поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Пострадавший — 43-летний мужчина. «У него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
После оказания первой помощи пострадавшего направят в Курскую областную больницу.
Утром 22 апреля в центральном округе Курска во дворе многоквартирного дома упал беспилотник, взрыва не произошло. Из здания эвакуировали 36 жильцов, в том числе девять детей.
