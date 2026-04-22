В Курской области мужчина получил тяжелое ранение при атаке БПЛА

Мирный житель получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ на автомобиль в приграничном поселке Коренево Курской области.

Источник: РБК

Мирный житель получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ на автомобиль в приграничном поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Пострадавший — 43-летний мужчина. «У него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

После оказания первой помощи пострадавшего направят в Курскую областную больницу.

Утром 22 апреля в центральном округе Курска во дворе многоквартирного дома упал беспилотник, взрыва не произошло. Из здания эвакуировали 36 жильцов, в том числе девять детей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше