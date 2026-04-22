Стали известны результат голосования испанских депутатов по выходу из НАТО

Конгресс депутатов Испании провел голосование о созыве референдума по вопросу членства страны в НАТО, следует из официальной трансляции. Идея не получила достаточной поддержки.
За референдум проголосовали 20 депутатов, против — 300. Воздержались 25 членов конгресса.
Североатлантический альянс был учрежден 4 апреля 1949 года. Испания присоединилась к блоку в 1982 году.
Испания является восьмой из 32 государств альянса по численности вооруженных сил.
Читайте материал «СМИ выяснили, какое “антикитайское” требование США предъявили к союзникам».
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше