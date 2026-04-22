Более 10 стран попросили Минфин США продлить лицензию на продажу нефти из России

18 апреля США разрешили продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая. Новый документ полностью заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля. Она позволяла продавать нефть, загруженную на суда до 12 марта. Ее ввели ради стабилизации цен на топливном рынке.