Трамп с неохотой допускает возобновление ударов по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает возобновление ударов по Ирану, но с неохотой относится к такому варианту развития событий, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: AP 2024

Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.

«Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остается открытым к такому варианту», — пишет газета.

По словам чиновников, Трамп спрашивал советников о возможных будущих операциях против Ирана на встречах во вторник в Белом доме.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше