Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива

Разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода, процесс вряд ли начнется раньше завершения войны с Ираном. Такую оценку озвучил высокопоставленный чиновник Пентагона на закрытом брифинге для членов комитета по вооруженным силам палаты представителей, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.