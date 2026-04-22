Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива

Разминирование Ормузского пролива займет не менее полугода, процесс вряд ли начнется раньше завершения войны с Ираном. Такую оценку озвучил высокопоставленный чиновник Пентагона на закрытом брифинге для членов комитета по вооруженным силам палаты представителей, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
Оценка вызвала негодование конгрессменов.
Помимо влияния на цены в США, объясняет WP, столь продолжительная блокировка судоходства в проливе грозит республиканцам политическими проблемами, особенно в связи с приближением промежуточных выборов в ноябре.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
