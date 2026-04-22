Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на список адресов производителей БПЛА

Реакция правительства Германии на публикацию Минобороны России адресов европейских производителей БПЛА для Украины показала, что «на воре и шапка горит». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«На немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал господин Лавров в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
15 апреля Минобороны РФ опубликовало список стран, в которых, по их данным, производят комплектующие беспилотников для ВСУ. Как сообщили в министерстве, такие предприятия находятся в ФРГ, Италии, Испании, Чехии, Израиле и Турции. Также были обнародованы адреса производителей — «филиалов украинских компаний в Европе».
Так, по данным ведомства, в Германии БПЛА производят предприятия «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс». Помимо этого, в стране выпускают комплектующие для Украины — поршневые двигатели мощностью 30 л. с. на предприятии 3W «Профессионал» в Ханау.
20 апреля МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. В немецком министерстве заявили, что публикация — это шпионские действия со стороны России, а также попытка ослабить поддержку ФРГ Украине и проверить государство на сплоченность.