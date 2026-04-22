Конгресс Испании подавляющим большинством отклонил референдум о выходе из НАТО

Инициатива о проведении референдума получила поддержку лишь 20 парламентариев. Значительное большинство, а именно 300 депутатов, выступили против, в то время как 25 воздержались от голосования.
Партия Podemos выразила мнение о необходимости пересмотра статуса Испании в НАТО. В качестве обоснования приводились следующие аргументы: Альянс выходит за рамки исключительно оборонных функций, участвуя в глобальных операциях, а также используется Соединёнными Штатами для установления контроля над другими странами-членами.
А ранее спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил, что в стране пройдёт референдум о возможном выходе из НАТО. По его словам, страна должна вести самостоятельную политику, а не быть частью чьего-то плана.
