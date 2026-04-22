Путин: Россия достойно возвращается в мировой спорт

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные атлеты начали достойно возвращаться в мировой спорт. Политик считает, что в будущем соревнований с полноценным участием РФ станет только больше. Эту тему он поднял на встрече с российскими боксерами в Кремле.
По словам Путина, этот процесс идет стремительно. Страна возвращается в большой спорт уверенно и последовательно, не теряя позиций. Как он отметил, у России впереди светлое будущее в спортивной области.
«Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», — высказался Путин на мероприятии.
Ранее президент РФ осудил бывшее руководство Международного олимпийского комитета, которое вводило санкции против наших атлетов. Он назвал их поступки трусливыми.