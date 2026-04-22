Президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал бывшее руководство Международного олимпийского комитета (МОК), которое в угоду Демпартии США вводило избирательные санкции против российских спортсменов. Путин назвал их поведение трусливым, а самих чиновников — коррумпированными и ангажированными.
«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», — заявил президент в ходе своего выступления в Кремле, во время награждения российских чемпионов мира по боксу.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин, несмотря на абсурдное поведение Запада, всегда высказывался за участие российских спортсменов на Олимпиаде и говорил, что политике не место в спорте.