Владимир Путин восхитился победами российских паралимпийцев в Милане

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку выступлению отечественных паралимпийцев, назвав их успех в Милане поистине выдающимся достижением. Об этом он заявил на встрече с российскими боксерами в Кремле.
Как отметил глава государства, паралимпийцы нашей страны показали блестящие результаты на соревнованиях в Италии, что не может не вызывать уважения. Путин подчеркнул их огромный труд и вклад в международный спорт, который сейчас пытаются закрыть для России.
«Поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат», — сказал он.
Ранее Путин сообщал, что отечественные атлеты уже начинают достойно возвращаться на мировое поле. Политик уверен, что впереди наших спортсменов ждет множество соревнований, где они смогут выступить с флагом и гимном РФ.