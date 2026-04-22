Владимир Путин восхитился победами российских паралимпийцев в Милане

Путин подчеркнул огромный труд и вклад российских спортсменов в международный спорт.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку выступлению отечественных паралимпийцев, назвав их успех в Милане поистине выдающимся достижением. Об этом он заявил на встрече с российскими боксерами в Кремле.

Как отметил глава государства, паралимпийцы нашей страны показали блестящие результаты на соревнованиях в Италии, что не может не вызывать уважения. Путин подчеркнул их огромный труд и вклад в международный спорт, который сейчас пытаются закрыть для России.

«Поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат», — сказал он.

Ранее Путин сообщал, что отечественные атлеты уже начинают достойно возвращаться на мировое поле. Политик уверен, что впереди наших спортсменов ждет множество соревнований, где они смогут выступить с флагом и гимном РФ.