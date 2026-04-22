Дурову в России пришла повестка как подозреваемому

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову пришла повестка, где в строке получателя указан «Подозреваемый Дуров П. В.». Документ пришел на адрес в России, где господин Дуров был зарегистрирован 20 лет назад. Об этом сам предприниматель сообщил в Telegram-канале.

«Наверное, меня подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции Российской Федерации, гарантирующих свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виновен!» — написал Павел Дуров. К посту он прикрепил фотографии, на которых видно, что документ доставила «Почта России».

Роскомнадзор в начале февраля усилил замедление работы Telegram. Российские власти обвиняют мессенджер в несоблюдении национального законодательства. Павел Дуров пообещал, что будет делать трафик «более сложным для обнаружения и блокировки». 11 апреля он сообщил об обновлении протокола мессенджера «для обхода цензуры».

