На Украине хотят ввести уголовную ответственность за «украинофобию»

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за «украинофобию». Документ внес народный депутат от фракции «Евросолидарность» Николай Княжицкий. На сайте Верховной рады опубликовали карточку этого законопроекта, но его текст отсутствует.
Согласно информации на сайте Рады, под «украинофобией» понимается отрицание субъектности страны и украинской нации, пренебрежение этнокультурными признаками украинцев, а также игнорирование украинских культуры и языка.
Законопроект предусматривает внесение изменений в 161 статью Уголовного кодекса Украины — «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Какие именно наказания предлагается ввести, пока не раскрывается.
Ранее KP.RU писал, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал провалившейся политику киевских властей по дерусификации украинцев. Поводом послужило заявление главы Минкульта Украины Татьяны Бережной о том, что 71 процент граждан страны до сих пор смотрят русскоязычный контент. По мнению профессора, это наглядно демонстрирует фиаско Владимира Зеленского и его пособников.