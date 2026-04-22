Ранее KP.RU писал, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал провалившейся политику киевских властей по дерусификации украинцев. Поводом послужило заявление главы Минкульта Украины Татьяны Бережной о том, что 71 процент граждан страны до сих пор смотрят русскоязычный контент. По мнению профессора, это наглядно демонстрирует фиаско Владимира Зеленского и его пособников.