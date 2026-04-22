Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выпил шампанского с чемпионами мира по боксу: как прошла церемония награждения спортсменов в Кремле

Владимир Путин вручил награды российским боксёрам в Кремле.

Президент России Владимир Путин наградил победителей мировых чемпионатов по боксу в Кремле. Орден Дружбы получили Умар Кремлев и Муслим Гаджимагомедов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством"II степени вручена Петру Яну, Мурату Гассиеву, Александру Беспутину и другим спортсменам.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, спортсмены Всеволод Шумков и Абдулрашид Садулаев (справа налево) перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Артем Геодакян/ТАСС.

После вручения медалей и орденов президент России присоединился к победителям мировых первенств по боксу в праздновании и поднял с ними бокал шампанского, чтобы отметить их заслуги.

Также глава государства побеседовал с боксёрами, расспросил их о спортивных достижениях, жизненных целях, высказался на тему запрещения Западом участия российских спортсменов в различных соревнованиях.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на встрече с боксерами резко осудил бывших руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), которые, поддавшись давлению Демократической партии США, применяли избирательные санкции против российских атлетов. Президент России охарактеризовал их действия как трусливые, а самих чиновников назвал коррумпированными и предвзятыми.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше