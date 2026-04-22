Добро пожаловать в Донниленд

Целью было, как бы соблюдая приличия и демонстрируя «добрую волю», ничего «москалям» не отдавать. А передать кусок выжженной донбасской земли под международный контроль. А точнее — под благожелательное покровительство самого Трампа, который уже подписал договор об использовании любых ресурсов Украины. Но Трамп готов зарабатывать на Украине, но только не втягиваться в местные инспирируемые Киевом разборки. Фокус не удался, но в рукаве у Зеленского есть и иные уловки.