В конфиденциальном порядке американскому лидеру предложили назвать часть Донбасса, которую Зеленскому предписывали освободить, «Доннилендом». Попытка сыграть на болезненном честолюбии Трампа имела под собой основания. В самой Америке именем действующего президента названы и аэропорт, и солидный аналитический центр. «Путь Трампа» — отныне дорога, которая должна через территорию Армении соединить Азербайджан с Нахичеванью.
Более того, сам президент № 47 недавно весьма символично оговорился, назвав и заблокированный им Ормузский пролив «проливом Трампа». Так что не просто так в Киеве решили заняться перекройкой местной топонимики.
Целью было, как бы соблюдая приличия и демонстрируя «добрую волю», ничего «москалям» не отдавать. А передать кусок выжженной донбасской земли под международный контроль. А точнее — под благожелательное покровительство самого Трампа, который уже подписал договор об использовании любых ресурсов Украины. Но Трамп готов зарабатывать на Украине, но только не втягиваться в местные инспирируемые Киевом разборки. Фокус не удался, но в рукаве у Зеленского есть и иные уловки.