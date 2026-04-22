Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Добро пожаловать в Донниленд

Американская «Нью-Йорк Таймс» вскрыла тайну украинской дипломатии и обольщения Дональда Трампа. Оказывается, что, пока мы еще надеялись на сохранение «духа Анкориджа», Киев, рисковавший остаться за бортом принятия решений, сделал, как ему казалось, ход конем.

В конфиденциальном порядке американскому лидеру предложили назвать часть Донбасса, которую Зеленскому предписывали освободить, «Доннилендом». Попытка сыграть на болезненном честолюбии Трампа имела под собой основания. В самой Америке именем действующего президента названы и аэропорт, и солидный аналитический центр. «Путь Трампа» — отныне дорога, которая должна через территорию Армении соединить Азербайджан с Нахичеванью.

Более того, сам президент № 47 недавно весьма символично оговорился, назвав и заблокированный им Ормузский пролив «проливом Трампа». Так что не просто так в Киеве решили заняться перекройкой местной топонимики.

Целью было, как бы соблюдая приличия и демонстрируя «добрую волю», ничего «москалям» не отдавать. А передать кусок выжженной донбасской земли под международный контроль. А точнее — под благожелательное покровительство самого Трампа, который уже подписал договор об использовании любых ресурсов Украины. Но Трамп готов зарабатывать на Украине, но только не втягиваться в местные инспирируемые Киевом разборки. Фокус не удался, но в рукаве у Зеленского есть и иные уловки.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше