«Готовят ко всему»: фото с учебного полигона десантников группировки «Днепр» в зоне СВО

Подготовка штурмовиков на полигонах группировки «Днепр» с каждыми днем все больше обретает характерные черты реального боя. Все с одной только целью: свести на «нет» потери, до автоматизма отработать навыки владения оружием, тактику отражения дронов противника, а также штурмовые действия по освобождению конкретных участков местности. Отработка действий боевых «двоек» идет на макетах сооружений и опорных пунктов, которые вскоре предстоит штурмовать. Особенно важны тренировки на полигонах для новичков. Стрелки с позывными «Мирон» и «Боцман» в боестолкновениях еще не участвовали, но по ощущениям — будто за плечами не один десяток штурмов. Занятия и марш-броски каждый день. Уже научились навскидку попадать по бутылкам, подвешенным к барражирующим FPV. Теперь, после месяца обучения, не просто знают, но чувствуют, в какой момент открывать огонь по дронам из гладкоствольного оружия, автомата и пулемета.— Здесь внятно и подетально всё объясняют, шаг за шагом. Отработка навыков до автоматизма полная идёт. — рассказывает «Мирон». — Готовят ко всему, к любым действиям. Неважно, это будет при штурме населённого пункта, при штурме опорника. Нужно будет держать оборону, отбить накат. В общем, универсально. Во время тренировок инструкторы ведут наблюдение за действиями военнослужащих в том числе и с воздуха, а потом анализируют их, проводя «разбор полетов» в прямом и переносном смыслах. Все это в комплексе помогает на поле боя: несмотря на ожесточенное сопротивление врага, десантники день за днем, с минимальными потерями уверенно продвигаются вперед.