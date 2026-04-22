Песков заявил, что детали поставок нефти по «Дружбе» обсуждаются в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему поставок нефти по трубопроводу «Дружба». В частности — перекачку казахстанского топлива в Германию, которая осуществлялась с помощью этого нефтепровода. По словам Пескова, этот вопрос сейчас активно обсуждается в Кремле.