Песков заявил, что детали поставок нефти по «Дружбе» обсуждаются в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему поставок нефти по трубопроводу «Дружба». В частности — перекачку казахстанского топлива в Германию, которая осуществлялась с помощью этого нефтепровода. По словам Пескова, этот вопрос сейчас активно обсуждается в Кремле.
Ранее KP.RU сообщил, что ведущий эксперт Фонда Национальной энергобезопасности и Финансового университета при правительстве РФ заявил о необходимости дать Европе понять, что поставки по «Дружбе» зависят от отношений с Россией.