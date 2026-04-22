Американские власти прикинули, как долго нужно будет разминировать Ормуз

Ормузский пролив нужно будет расчищать от мин около полугода, считают в Пентагоне.

Ормузский пролив нужно будет расчищать от мин около полугода, считают в Пентагоне. Публикацию с таким утверждением опубликовало издание Washington Post.

Также в публикации говорится, что произвести соответствующую работу вряд ли получится до окончательного завершения ближневосточного конфликта.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Впоследствии в Пакистане состоялся первый раунд переговоров.

Читайте материал «Трамп стремится ограничить Ирану время подготовки идей по урегулированию».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше