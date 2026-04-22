Начальник ГРУ Костюков: переговоры РФ, Украины и США заморожены

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в настоящее время не ведутся. Переговорный трек заморожен. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков в комментарии ИС «Вести».
«Пока ничего, заморожен», — сказал Костюков, отвечая на вопрос о том, какие новости сейчас на переговорном треке между Россией, США и Украиной.
Ранее в Кремле заявили об изменении характера переговоров по Украине по мере продвижения российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Киеве отдают себе отчет: с улучшением для России динамики на СВО и переговоры будут идти по-другому. Он также подчеркнул, что специальная военная операция продвигается весьма успешно, и Киев прекрасно об этом осведомлен.
Также Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта начнется после выхода российских войск к границам новых регионов России. Он предупредил, что диалог будет очень сложным, скрупулезным и небыстрым. Сторонам предстоит детально проработать все условия.