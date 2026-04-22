Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила готовность к приему российской нефти по «Дружбе», контакты ведутся по корпоративным линиям, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. [Я не знаю], был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи — на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопрос», — сказал Песков.
Вскоре послы стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили выделение кредита на €90 млрд для Киева, а также 20-й пакет санкций против России.
Согласованию прежде препятствовали Будапешт и Братислава — из-за остановки транзита нефти на их территорию по «Дружбе» через украинский участок. Обе страны сочли, что транзит был прекращен по политическим причинам. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что Зеленский отказывался провести проверку неисправности. Кремль называл шантажом позицию Украины по «Дружбе».
