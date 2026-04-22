США израсходовали более трети «Томагавков» в Иране

Выступая на слушаниях в Капитолии, Райан уточнил, что в основном за первые четыре недели войны было израсходовано огромное количество ракет большой дальности. Речь идёт о более чем тысяче крылатых ракет JASSM, что составляет 20 процентов арсенала, и о более чем 850 ракетах Tomahawk — это больше 30 процентов от общего запаса. Законодатель обратил внимание, что текущие темпы производства Tomahawk составляют всего 80 ракет в год. Таким образом, за месяц боевых действий был использован объём, равный десятилетнему производству.