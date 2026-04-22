Детали поставок по «Дружбе» пока не согласованы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что технические нюансы возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» находятся в стадии обсуждения по корпоративным каналам. Венгерская MOL ранее анонсировала, что поставки в Венгрию и Словакию ожидаются не позднее четверга.

Источник: Reuters

Песков пояснил, что MOL также вовлечена в этот процесс, и общение происходит на уровне компаний. Он подчеркнул, что не владеет подробностями, в частности, относительно того, были ли поданы необходимые заявки на прокачку и произведен ли обмен документами, предусмотренный для таких ситуаций, поскольку это относится к компетенции самих компаний.

«Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. (Я не знаю), был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи — на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопрос», — сказал Песков «Известиям».

Накануне Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». Напомним, в марте украинские власти всячески препятствовали восстановлению транзита нефти. Они отказались допустить венгерских специалистов для проведения экспертизы и оценки якобы поврежденного нефтепровода. Транзит российской нефти через украинскую территорию был остановлен 27 января по решению Киева — якобы из-за повреждений.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше