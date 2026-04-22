Песков: Путин готов встретиться с Зеленским, но только для финальных переговоров

Президент РФ согласен на диалог с Киевом лишь на этапе подписания итоговых договоренностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но результативной такая встреча может быть только на этапе финализации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта.

«Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное — политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим», — сказал представитель Кремля ИС «Вести».

Ранее сообщалось, что переговорный трек между Россией, Украиной и Соединенными Штатами Америки в настоящее время заморожен. Об этом заявил начальник ГРУ Игорь Костюков. В Кремле также отмечали, что диалог будет идти по-другому по мере продвижения российских военных. Дмитрий Песков подчеркивал, что специальная военная операция продвигается успешно, и в Киеве отдают себе в этом отчет.

