Президент Ирана назвал главные препятствия на пути к диалогу с США

Пезешкиан: нарушение обязательств, блокада и угрозы мешают диалогу с США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне морской блокады США заявил, что нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к переговорам.

«Исламская республика Иран приветствовала диалог… Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречия между словами и действиями», — говорится в сообщении Пезешкиана в соцсети X.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

