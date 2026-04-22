WP: Пентагон считает, что на разминирование Ормузского пролива потребуется полгода

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США считают, что на полное разминирование Ормузского пролива может потребоваться до полугода. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.
По данным ее собеседников, такую оценку привел высокопоставленный представитель Пентагона во время закрытого для прессы брифинга в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. На брифинге было признано, что любая операция по обезвреживанию вод пролива, вероятно, не может быть начата до завершения боевых действий.
По оценке издания, негативные последствия вооруженного конфликта будут продолжать оказывать влияние на мировую экономику до конца 2026 года. Как отметили два источника газеты, эта оценка также может быть свидетельством того, что мировые цены на бензин и нефть будут оставаться высокими длительное время после вероятной сделки между США и Ираном.