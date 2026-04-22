Трамп заявил о помиловании Ираном приговоренных к казни женщин

21 апреля произраильский активист Эяль Якоби опубликовал фотографии восьми девушек и заявил, что в ближайшее время их должны повесить. Репост поста сделал Дональд Трамп и призвал Иран помиловать иранок. Судебные органы Исламской Республики утверждают, что ни к какой смертной казни женщин и не приговаривали.