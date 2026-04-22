Песков назвал, для чего могут встретиться Путин и Зеленский

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться лишь для финализации договоренностей, сообщил ИС «Вести» представитель главы государства Дмитрий Песков.
«Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — сказал он.
Путин в сентябре отметил, что Россия согласилась на проведение встречи с Украиной на высшем уровне, место проведения была предложена Москва, но Киев это условие отверг. Желание украинской сторона организовать саммит в другом месте Путин счел «избыточным запросом».
Зеленский говорил о готовности встретиться с Путиным, и предлагал провести саммит в странах Ближнего Востока, Европы или в США.
