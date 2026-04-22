Песков: Россия готова принять переговорщиков из США хоть завтра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Первому каналу, что Россия готова принять американских переговорщиков, участвующих в диалоге по Украине, в любое время, включая ближайшее.
«Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей», — заявил представитель Кремля.
Поводом для комментария стало то, что в западных средствах массовой информации активно обсуждается вероятность очередного повторного визита в Россию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.