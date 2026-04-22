Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия готова принять переговорщиков из США хоть завтра

Песков заявил, что Москва в любой момент готова к переговорам с США.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Первому каналу, что Россия готова принять американских переговорщиков, участвующих в диалоге по Украине, в любое время, включая ближайшее.

«Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей», — заявил представитель Кремля.

Поводом для комментария стало то, что в западных средствах массовой информации активно обсуждается вероятность очередного повторного визита в Россию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

