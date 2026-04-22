Зюганов позавидовал реакции Кремля на обращение Бони

Те же аргументы днем ранее лидер КПРФ излагал, выступая с трибуны Госдумы. Тогда он тоже обратил внимание депутатов на выступление блогера и реакцию Кремля. «Зря улыбаетесь!» — осадил Геннадий Зюганов смеющихся коллег и напомнил, что успехи российских властей нередко зиждились на умении слышать все группы населения. Но к 1917 году царская власть этот навык утратила — и Зимний не внял ни призывам буржуазных партий (о создании «Ответственного министерства»), ни народным требованиям, подчеркнул коммунист: «Февральская революция началась с бунта голодных женщин: бабы ворвались на предприятия и выгнали мужиков (на массовые демонстрации.— “Ъ”), а эти (власти.— “Ъ”) отдали приказ стрелять. Но в обществе наступает тогда предел, когда и стрелять бесполезно».