Песков назвал условие «общения» России и Венгрии

Контакты России и Венгрии продолжатся, если новые власти республики действительно займут прагматичную позицию, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что технические детали поставок нефти по трубопроводу «Дружба» сейчас обсуждаются по корпоративным линиям.
«Потом, конечно, если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет», — сказал Песков «Известиям».
Выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, по их итогам победила оппозиционная премьеру Виктору Орбану партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.
Материал дополняется.