Песков: достижение целей СВО позволит РФ застраховаться от террора Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей специальной военной операции позволит России застраховаться от террористических проявлений киевского режима. Об этом он сказал, комментируя атаку беспилотников на Сызрань, где в результате удара БПЛА частично обрушился подъезд жилого дома. Под завалами обнаружили тела двух погибших.