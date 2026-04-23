Лукашенко рассказал, на каком мотоцикле ездит

МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он мотоциклист и ездит на «Харлее».
Во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, видеофрагмент которого показал в среду телеканал ОНТ, Лукашенко пообщался с детьми, которые занимаются в мотокружке.
Президент поинтересовался, на чем ездит один из мальчиков. «Я на мотоцикле езжу. Вот, 65-ка», — ответил ребенок.
«Я тоже мотоциклист. Но я на “Харлее” езжу», — поделился Лукашенко.
