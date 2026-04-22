Штаб-квартира НАТО рассказала, где планируется провести следующий саммит

Штаб-квартира Североатлантического альянса заявила, что следующий саммит НАТО состоится в Турции.
Как уточняется, саммит будет проводиться в Анкаре 7−8 июля.
Заседание состоится под председательством генсека блока Марка Рютте в президентской резиденции Бештепе.
22 апреля конгресс епутатов Испании провел голосование о созыве референдума по вопросу членства страны в НАТО, следует из официальной трансляции. Идея не получила достаточной поддержки.
Читайте материал «Американские власти прикинули, как долго нужно будет разминировать Ормуз».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше