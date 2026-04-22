Песков: Достижение целей СВО поможет защитить РФ от террористической угрозы Киева

Достижение целей проводимой на Украине специальной военной операции поможет России защитить себя от террористических действий со стороны Киева. С таким заявлением в среду, 22 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Достижение целей проводимой на Украине специальной военной операции поможет России защитить себя от террористических действий со стороны Киева. С таким заявлением в среду, 22 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает СВО для обеспечения собственных интересов.

— Для нас главное — это обеспечить свои интересы и достигнуть тех целей, которые изначально ставились. Собственно, достижение этих целей как раз и позволит далее застраховать нас от опасности таких террористических проявлений киевского режима, — сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя атаку украинской армии на Сызрань.

Удары по мирным объектам и гражданской инфраструктуре со стороны Украины представитель Кремля назвал «реальностью, с которой мы сталкиваемся».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в связи с частичным обрушением дома в Сызрани ввели режим ЧС регионального характера. Он отметил, что в результате ночной атаки беспилотников на город повреждения получили многоквартирные дома, частные владения и общественные здания.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в результате атаки украинских беспилотников. Специалисты эвакуировали жильцов соседних подъездов, а также спасли из-под завалов четырех человек, включая ребенка. Всего в результате случившегося пострадали 12 человек, трех из них госпитализировали.

